Москва, 5 сентября, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Народная артистка России Светлана Немоляева резко высказалась 5 сентября о позиции назвавшего жителей Донбасса уголовниками и «безграмотным быдлом» 77-летнего украинского актёра Владимира Талашко, известного по фильмам «Как закалялась сталь» и «В бой идут одни «старики».

Кадр из видео Владимир Талашко

Он поддерживает украинских националистов и делает антироссийские заявления. Немоляева не разделила позиции коллеги по цеху.

«Такие люди, как Талашко, ужасны. Они все за эти греховные слова и действия будут платить», — заявила актриса в интервью изданию «Аргументы и факты».

Актриса назвала безумным поведение Талашко и заявила, что к этому больше нечего добавить.

Как сообщало ИА Регнум 24 февраля, народная артистка России Татьяна Пилецкая раскритиковала латвийского артиста Ивара Калныньша за его антироссийские высказывания. По словам Пилецкой, он начал нелицеприятно высказываться о стране ещё во времена СССР, хотя своей актёрской карьерой обязан именно российским режиссёрам. Актриса вспомнила, как снималась с Калныньшем в фильме «Сильва», после которого он начал делать вид, что не узнаёт коллегу.