Ереван, 5 сентября, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Умер трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Альберт Азарян. Спортсмен скончался 5 сентября в Ереване в возрасте 94 лет.

Дмитрий Козлов/РИА Новости Гимнаст Альберт Азарян

Трагическую новость сообщил в соцсети президент Федерации гимнастики Армении Гагик Ваноян.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что только что скончался величайший армянский спортсмен всех времен Альберт Азарян. Было честью и счастьем стать твоим современником, покойся с миром, мастер», — написал он.

Азарян родился в 1929 году. В возрасте 14 лет работал в кузнице, помогая матери после смерти отца. В 17 лет начал заниматься гимнастикой, окончил Ереванский государственный институт физической культуры. Стал сильнейшим гимнастом в упражнениях на кольцах, в честь него назвали упражнение «Крест Азаряна». С 1952 по 1962 годы одиннадцать раз становился чемпионом СССР, в 1954 и 1958 годах был чемпионом мира в упражнениях на кольцах, в 1956 и 1960 годах — чемпионом Олимпийских игр. В 1962 году про Азаряна сняли художественный фильм «Кольца славы».

После завершения спортивной карьеры Азарян руководил школой гимнастики в Ереване и судил международные соревнования, в том числе работал в Нидерландах. В 2000 году гимнаста признали лучшим армянским спортсменом XX века. В 2004 и 2008 годах Азарян нёс знамя своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр в Афинах и Пекине.