Магас, 5 сентября, 2023, 18:43 — ИА Регнум. В Ингушетии ведется активное строительство объектов, которые будут играть важную роль в развитии республики, при участии благотворительного фонда «Сафмар» крупного предпринимателя Михаила Гуцериева. Глава региона Махмуд-Али Калиматов побывал на стройплощадках вместе с бизнесменом, оценив ход строительства.

Пресс служба главы и правительства Республики Ингушетия Калиматов и Гуцериев оценили строительство IT-академии, отеля и ТЦ в Магасе

Одно из строящихся зданий, которое посетил Махмуд-Али Калиматов, — IT-академия. По словам главы республики, этот объект будет иметь большое значение для всех жителей региона, ведь желание развиваться в сфере IT может возникнуть не только у молодежи. Он отметил, что появление IT-академии откроет людям дорогу к развитию в востребованной области.

В академии будут готовить специалистов в сфере программирования, искусственного интеллекта, дизайна и не только. Ежегодно из нее будут выпускаться около 500 специалистов, которые смогут работать и в регионе, и удаленно в федеральных компаниях. Обучение будет доступно как в очном формате, так и онлайн. Основатель фонда «Сафмар» Михаил Гуцериев уточнил, что обучение будет бесплатным.

Кроме того, запланировано создание IT-акселератора. Это учреждение, на базе которого смогут развиваться высокотехнологичные компании, продукты и услуги. С его помощью выпускники IT-академии получат возможность применить свои профессиональные навыки. Также здесь будут готовить предпринимателей, стремящихся к созданию и развитию бизнеса в IT-отрасли.

Частью инфраструктуры IT-академии станет IT-отель. Здесь смогут проживать и обычные туристы, и иногородние студенты, и преподаватели IT-академии. Махмуд-Али Калиматов и Михаил Гуцериев посетили площадку будущего кампуса, ознакомившись с ходом выполнения работ.

Проект объекта размещения предполагает соблюдение современных норм и требований к комфорту и безопасности. Здесь будет создана доступная среда для лиц с ограниченными возможностями, а также планируется реализовать высокие стандарты качества. Как полагает Калиматов, появление IT-отеля с бесплатным проживанием для учащихся и преподавателей IT-академии — крайне важный для Ингушетии проект. По мнению главы региона, его появление откроет для республики возможность для сплочения с соседними регионами и станет новым драйвером для развития субъекта.

Трехзвездочный отель рассчитан на 42 номера, но в некоторых комнатах предусмотрено проживание нескольких человек, поэтому вместить он сможет более сотни постояльцев одновременно.

Михаил Гуцериев отметил заинтересованность властей Ингушетии в реализации подобных проектов и поблагодарил Махмуда-Али Калиматова за поддержку, которая оказывается с его стороны. Глава региона, в свою очередь, выразил бизнесмену благодарность за воплощение в жизнь масштабных проектов, подчеркнув огромный вклад фонда «Сафмар» и лично Гуцериева.

На необходимость развивать IT-сферу не раз указывал президент России Владимир Путин, который говорил, что важно готовить в РФ высококвалифицированных IT-специалистов и создавать для них привлекательные условия.

Кроме IT-академии и IT-отеля в Магасе в 2024 году появится первый в Ингушетии крупный торговый центр, который Калиматов назвал подарком региону от Гуцериева к столетию государственности Ингушетии — эту дату республика будет отмечать в следующем году.

ТРЦ строится рядом с Башней согласия. Как отметил Калиматов, сейчас в Магасе не так много мест для туристов и проведения досуга местных жителей, и появление ТРЦ с фудкортом, кинотеатрами, ресторанами, боулингом и другими развлечениями решит эту проблему. Михаил Гуцериев, в свою очередь, назвал этот проект уникальным для юга России, указав, что в соседних регионах нет ничего подобного. Он выразил готовность к реализации и других проектов, способствующих развитию Ингушетии.