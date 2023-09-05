Нью-Дели, 5 сентября, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Правящая в Индии партии «Бхаратия джаната парти» решила ускорить процесс переименования страны, считает Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН. Об этом он заявил 5 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ранее издание The Economic Times сообщило, что индийские власти задумали вернуть стране название Бхарат — соответствующее предложение может поступить в парламент во второй половине сентября.

Как полагает Куприянов, Индию действительно могут переименовать, тем более что эта идея не нова — это часть давно идущего внутрииндийского процесса.

«Бхарат — это название Индии на хинди. В отличие от «Индия», которое является английским. Правящая сейчас в Индии партия — «Бхаратия джаната парти» выступает с такой инициативой ещё 1970-х годов и сейчас, скорее всего, решила ускорить процесс. Потому что они уже много сделали из предвыборных обещаний. Например, изменили статус Кашмира. А сейчас под выборы решили инициировать переименование, пользуясь тем, что у них совершенно точно есть большинство», — сказал Куприянов.

Он подчеркнул, что вопрос переименования Индии постоянно находится на повестке дня. Куприянов рассказал, что «Индия» — это не индийское название, а то, которое ей дали англичане, которые, в свою очередь, так изменили исламское слово «Хиндустан». Иными словами, нынешняя политика индийских властей подразумевает возвращение к доисламским корням и доколониальным временам.

Востоковед также, что в Индии процесс переименования идёт уже давно.

«Там постепенно возвращали и искали всякие индийские имена для англизированных мест: Бомбей стал Мумбаи, Калькутта — Колкатой и так далее. Кроме того, мусульманским городам тоже возвращают индуистские имена. Например, до 2018 года был город Аллахабад, а сейчас это Праяградж. То есть они вернули городу то имя, которое было до XVII века — до династии Моголов», — рассказал Куприянов.

Кроме того, он согласился с тем, что переименование стран — это не какое-то уникальное событие. Сравнительно недавно своё название сменила Турция (на Тюркийе), а прежде названия сменили Сиам, ставший Таиландом, Бирма, ставшая Мьянмой, остров Цейлон, ставший островом Шри-Ланкой и так далее.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам главы Индийского национального конгресса Джайрама Рамеша, если парламент примет соответствующее решение, то Индия станет Бхаратом. Под таким названием эта страна была известна тысячи лет. Оно встречается ещё в древних санскритских текстах. Рамеша сказал, что название Индия было колониальным и символом рабства и поэтому его следует вычеркнуть из Конституции.

Между тем президент Индии Драупади Мурму уже использовал в официальном документе название страны на хинди — Бхарат в приглашениях на саммит G20.

Дебаты, касающиеся переименования индийских городов, уже вспыхивали в стране в 2018 году. Тогда поводом для острых споров стало название города Бахтиярпур, которое он получил в честь мусульманского военачальника Бахтияра Хариджи.

Ранее ООН удовлетворила просьбу властей Турции об изменении её названия во всех официальных документах Организации Объединенных Наций. Название Republic of Turkey (Турецкая Республика) было изменено на Republic of Türkiye.