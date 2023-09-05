Москва, 5 сентября, 2023, 18:58 — ИА Регнум. В ближайшие выходные в Москве ожидается солнечная погода без осадков, температура воздуха поднимается до +20 градусов. Об этом 5 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«В субботу переменная облачность, без осадков, ночью еще прохладно, но днем уже температура будет повышаться до +17…+19 градусов, по области до +16…+21 градусов», — заявил он в беседе с «Интерфаксом».

А 10 сентября поднимется до +20 градусов, по области — до +23. Причиной тёплой погоды он Вильфанд назвал антициклон.

«Мы возвращаемся назад в август», — отметил синоптик.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа Вильфанд рассказал, что в Москве в конце лета и начале осени прогнозируется красивая и тёплая погода. По его словам, в этот период температура воздуха поднимется до +26 градусов, также местами возможны небольшие дожди.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 28 августа заявил, что метеорологическое лето продлится в Москве в течение ещё двух недель. Синоптик уточнил, что осенняя погода в столице будет вступать в свои права только ближе к середине сентября.