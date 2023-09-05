* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 5 сентября, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность британской НПО International Transport Workers Federation.

Кадр из видео International Transport Workers Federation (организация признана нежелательной в РФ)

Как указали в Генпрокуратуре, одним из основных направлений работы организации с 2022 года стали попытки привлечь максимальное число стран по периметру Великобритании к запрету заходить в свои морские порты судам, зарегистрированным в России или арендованным российскими компаниями, а также ходящими под флагом РФ.

В ведомстве добавили, что по инициативе секции докеров, входящей в структуру организации, «подконтрольные профсоюзы в иностранных портах срывали разгрузку заходивших в них российских судов».

Кроме того, под эгидой солидарности с украинскими транспортниками эта НПО проводит кампанию по сбору финансовых средств для последующей отправки на Украину. Киев уже получил от неё более 500 тысяч долларов.

1 сентября Геннпрокуратура признала нежелательной деятельность в России фонда «Свободная Бурятия». Как объяснило ведомство, руководители этой псевдоправозащитной группы постоянно проживают в США, Британии, Польше и Чехии. При этом пытаются под видом просветительской деятельности создать на территории Бурятии информационные угрозы, организовать массовые протесты.

23 августа Минюст РФ внёс в реестр нежелательных польскую ассоциацию «За свободную Россию» (Za Wolna Rosje). Эта организация агитировала россиян вступать в добровольческие формирования ВСУ и реализовала проекты идеологической обработки журналистов.