Москва, 5 сентября, 2023, 17:53 — ИА Регнум. В Подмосковье по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело из-за жестокого обращения с животными. В конце августа в Щёлково мужчина набросился на чипированных собак и нанёс им несколько ударов острым предметом. В результате одна дворняжка по кличке Бетховен погибла, вторая собака — Каштанка — получила серьёзное ножевое ранение.

Кадр из видео

«По требованию Щелковской городской прокуратуры, органом предварительного расследования по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Лицо, совершившее преступление устанавливается правоохранительными органами. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле городской прокуратуры», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Об инциденте стало известно 26 августа. Неизвестный мужчина, с собакой на поводке, набросился на мусорной площадке на дворняг. По словам местных жителей, живодёр был в медицинской маске и с кинжалом. Он нанёс несколько ударов двум собакам.

Бетховена и Каштанку местные называют очень добродушными псами, которые несмотря на крупные габариты, даже никогда не лаяли ни на кого.

«Бетховен от полученных травм скончался на месте, а Каштанку местная жительница доставила в ближающую ветклинику, где ее благополучно прооперировали», — сообщается в петиции, которую жители составили с просьбой помочь в поисках напавшего.

Сам момент атаки на животных попал на видео. На кадрах заметно, что собаки пытались убежать.

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29 августа сообщалось, что в Волгограде неизвестный выстрелил в морду собаке из пистолета, очевидцы происшествия обратились в полицию с просьбой начать его розыск.