Киев, 5 сентября, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Жители Украины могут начать мятеж против президента страны Владимира Зеленского из-за его нежелания начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 5 сентября заявил экс-советник бывшего главы Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM

По утверждению эксперта, российская готова к подписанию соглашения о прекращении огня и временных условиях мира, однако украинского лидера это не интересует, и он занимается установлением своей диктатуры в стране.

«Поскольку ситуация каждый день ухудшается, <…> то я так думаю, должны начаться революционные выступления против Зеленского», — сказал он.

Большая часть жителей Украины недовольна действиями нынешних украинских властей, которые осуществляются в обход конституции страны, отметил эксперт.

Бывший советник отметил, что украинский президент продолжает наращивать давление на мужскую часть населения страны и отправляет в зону боевых действий всё больше людей, однако там складывается тяжёлая для Киева ситуация, потому что российская армия очень серьёзно продавливают украинскую оборону, что приводит к большим потерям в рядах ВСУ.

В начале октября 2022 года президент Украины своим указом ввёл в действие решение СНБО страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября Соскин заявил, что у Зеленского вызывает панику нежелание украинцев идти в ВСУ на фоне огромных потерь последних. Эксперт уточнил, что у украинской армии нет резерва и военкоматы используют для призыва грубейшие методы, что только ухудшает отношение граждан страны к властям.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко 5 сентября заявил ИА Регнум, что Зеленский напрасно рассчитывает на то, что Запад начнёт ему массово выдавать сбежавших из страны украинцев, не желающих служить в рядах ВСУ. По мнению эксперта, в этом случае могут возникнуть сложности с законодательством стран ЕС, потому что украинцев принимали в этих государствах как беженцев.