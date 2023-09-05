Череповец, Вологодская область, 5 сентября, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Новое соглашение руководства предприятий «ФосАгро» с профсоюзами существенно увеличило объем финансирования гарантий и льгот трудящимся. Об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Напомним, соглашения между администрациями и профсоюзными организациями всех структурных подразделений АО «Апатит» (череповецкий химический кластер группы «ФосАгро») были подписаны 29 августа в режиме видеоконференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

В своём приветствии руководству и коллективу компании Кувшинников подчеркнул, что за последние два года «ФосАгро» проиндексировала зарплаты на своих предприятиях на 29% и продолжает повышать уровень социальной защиты работников.

Как отметили в «ФосАгро», в договорах уделено внимание охране труда и здоровья сотрудников, оплате труда, социальным льготам, гарантиям и компенсациям, соотношению рабочего времен и времени отдыха, организации оздоровительной и спортивно-физкультурной деятельности в коллективах, работе с молодёжью, материальной поддержке ветеранов компании. Общий объём финансового обеспечения положений коллективных договоров, заключённых одновременно на всех предприятиях группы существенно вырос.

«Всё делается для того, чтобы рабочие места в компании были конкурентоспособными, привлекательными, а наши работники чувствовали уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул председатель ассоциации профсоюзных организаций «Минудобрения», объединяющей профсоюзные организации группы «ФосАгро», Денис Бродков.

Генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг отметил, что с каждой новой редакцией коллективные договоры включают в себя все более широкий перечень льгот и социальных гарантий не только для работников, но и для членов их семей и ветеранов предприятия.

Отметим, что в церемонии подписания договора также приняли участие члены президиума Росхимпрофсоюза. Они специально приехали в Череповец, чтобы ознакомиться с социальной сферой АО «Апатит». В своем постановлении центральный комитет президиума Росхимпрофсоюза рекомендовал территориальным объединениям и первичным организациям использовать опыт «ФосАгро».