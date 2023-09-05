Москва, 5 сентября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Тактика применения вертолётов в качестве перехватчиков для низкоскоростных целей, которая была разработана ещё в советские времена, возродилась, и проявила себя довольно эффективно — таким образом было сбить несколько беспилотников ВСУ. Об этом ИА Регнум сказал военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Ми-28

Так он прокомментировал появившиеся в Сети видео, где запечатлена работа российских вертолётов Ми-28 по украинским БПЛА. В ряде случаев вертолёты успешно поражают цели, однако иногда дронам всё-таки удаётся уйти.

«Впервые проработка вопроса об использовании штурмовых вертолётов против низкоскоростных целей началась после посадки Матиаса Руста у Красной площади в 1987 году», — напомнил Васильев.

Немецкий пилот-любитель Руст на легкомоторном самолёте беспрепятственно перелетел через советскую границу, и приземлился в центре Москвы.

«Тогда выяснилось, что современные реактивные самолёты против таких целей применять довольно трудно, они не могут затормозить до столь низких скоростей, — рассказал Васильев. — Была создана пробная экспериментальная эскадрилья на вертолётах Ми-24. Потом тематика была забыта. Теперь эта тактика возродилась».

Несмотря на то, что вертолёты Ми-28 доказали свою эффективность как средство борьбы с дронами, существует несколько вариантов, которые бы позволили улучшить их работу, поясняет Васильев.

«Сейчас нам необходимы снаряды с дистанционным взрывателем, которые были в частности показаны на форуме «Армия-2023», — отметил эксперт. — Это критично и важно. Когда идёт перехват дрона над нашей территорий, нужно помнить, что на земле — гражданские объекты. Снаряд, который падает с воздуха, может повредить, нанести какой-то ущерб. Необходимо, чтобы они не долетали в целом виде до земли».

Кроме того, снаряд и с дистанционным взрывателем создаёт осколочное поле, за счёт которого эффективность будет выше.

«Грубо говоря — это как расстреливать дрон из дробовика. Так что мы таким образом убиваем двух зайцев: эффективность поражения дрона растёт, угроза для мирного населения снижается», — указал Васильев.

Эксперт также напомнил, что вертолёт Ми-28 оснащён автоматической пушкой. Благодаря маневрированию корпусом вертолёта, пушка может наводиться на цель под разными углами. Но для более эффективного использования вертолётов против беспилотников было бы рационально установить на них другое орудие.

«Пушка предназначена для поражения легкобронированной техники, она под другие задачи заточена, — пояснил военный эксперт. — А по факту нужна пушка большей скорострельности, с меньшей начальной скоростью выстрела, чтобы снизить разброс снарядов».

Ранее на Украине был представлен новый беспилотник UJ-23 «TOPAZ». Дальность применения дрона-камикадзе, по словам разработчиков, составляет 800 км. Также ВСУ применяют для атак на российскую территорию дроны-камикадзе «Бобёр» с дальностью применения до 1000 км. Для уничтожения подобных дронов применяются вертолёты Ми-28.

Руководитель Координационного центра помощи Новороссии (КЦПН) Александр Любимов ранее в интервью ИА Регнум подробно рассказал о том, как СВО подстегнула развитие беспилотной авиации — и о главных трудностях боевого применения БПЛА.