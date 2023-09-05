Москва, 5 сентября, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Западные кураторы, поставив президентом Украины этнического еврея Владимира Зеленского, пытаются таким образом скрыть античеловеческую сущность этого государства, заявил президент России Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Кадры приводятся в Telegram-канале ведущего.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«То, что западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея, человека с еврейскими корнями, таким образом они прикрывают античеловеческую сущность, которая положена в основу совершенного украинского государства», — сказал Путин.

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Он отметил, что это делает ситуацию на Украине в высшей степени отвратительной, так еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто устроил Холокост в этой стране.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа» сообщил, что нацисты во время Великой Отечественной войны на Украине уничтожили 1,5 млн евреев — 25% от общего количества убитых в ходе Холокоста.

Путин также отметил, что противники России на Украине — не украинский народ, а последователи бандеровцев. Он указал на то, что власти в этой стране героизируют убийц и нелюдей.