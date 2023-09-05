Москва, 5 сентября, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Для России как члена БРИКС важно, чтобы время для цифровых транзакций и деловых встреч везде учитывалось единообразно, а стрелки часов пока можно оставить в покое. Об этом корреспонденту ИА Регнум 5 сентября заявила Ольга Лебединская, доцент кафедры статистки РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев проинформировал, что профильный комитет Государственной думы рассмотрит законопроект о возвращении практики перехода на летнее время.

«Переход на летнее время придумывали в СССР не случайно — тогда большая часть населения жила в сельской местности, — напомнила она. — А поскольку жизнь домашних животных полностью подчиняется световому дню, то ранние подъёмы и планёрки были обычной практикой. Сейчас большая часть населения во всём мире проживает в городах. Урбанизация и электрификация городов позволяет создавать новые ощущения жизни, труда и отдыха, создавая в помещениях и даже на улицах искусственный свет дня».

Однако, как заметила экономист, осенью у некоторых граждан возникает послеотпускная депрессия, которую часто путают с реакцией на летнее время. По словам Лебединской, это неверно.

«Выход на работу из отпуска чаще связывают с перестройкой баланса траты времени на семью. Лето — это пора, когда средний россиянин больше проводит время на природе. Именно для того, чтобы удлинить световой день, осенью и переводят стрелки. Это находят рациональным 120 стран мира», — сказала Лебединская.

За отмену такого перехода выступают врачи, которые связывают осеннюю депрессию со «сломанными часами» организма, а нарушение циркадного ритма — с хроническими болезнями.

«И всё же перевод стрелок даёт нам ещё 200 солнечных часов. Страна огромная — от Калининграда до Камчатки 13 часовых поясов, — подчеркнула Лебединская. — Однако есть мнение, что стоит просто сокращать рабочий день на один час. Так у людей появится больше времени на семью».

Кроме того, ещё есть проблема зимнего расходования электроэнергии.

«Бытовое потребление энергии на искусственный свет на предприятиях, в офисах, транспорте — это десятки миллиардов рублей перерасхода и в итоге удорожание конечных продуктов потребления и выпускаемой продукции», — сказала она.

В свою очередь, Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, также напомнил, что в былые времена практика перевода стрелок объяснялась мерами бережливости, но в наши дни такая экономия признана незначительной.

«Кроме того, любой перевод стрелок часов влияет на жизнь граждан. У многих сбивается так называемый режим рабочего дня. В сфере трудовой занятости это будет менять работу транспортной инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла производства и так далее, что тоже можно отнести к негативным последствиям», — сказал Порочкин.

Он подчеркнул, что население не сможет быстро адаптироваться к таким переменам, причём хуже всего придется людям с хроническими заболеваниями.

«Для работодателей фактор перевода часов и вовсе становится всё менее актуальным, — подытожил Порочкин. — Сейчас режим рабочего времени становится более свободным — растёт число работников на удалёнке и свободном рабочем графике».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Матвеева, в законопроекте сказано, что переход на летнее время может возобновиться в марте 2024 года. По некоторым сведениям, правительство России выступает против таких перемен.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб полагает, что возврат переходов на летнее и зимнее время в России обернётся большими экономическими расходами и ухудшением состояния населения.

Экономист Александр Цыганов предположил, что регулярный переход с зимнего времени на летнее — это попытка повысить комфортность жизни и сэкономить деньги государства. Социальный психолог Алексей Рощин объяснил, что в силу объективных обстоятельств среди граждан России обнаружатся как противники, так и сторонники возвращения практики перевода стрелок.

Указ об отмене в России перехода на летнее/зимнее время подписал в 2011 году президент России Дмитрий Медведев. Страна стала жить по постоянному летнему времени. В 2014 были внесены в федеральный закон «Об исчислении времени», согласно которому Россия возвратилась к зимнему времени.