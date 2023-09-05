Москва, 5 сентября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, а также украинские офицеры могут понести наказание согласно закону и международным уставам и через 10, и даже через 20 лет после окончания СВО на Украине, поскольку уже есть множество доказательств преступлений киевского режима против человечности. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал адвокат и правозащитник Владимир Новицкий.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Ранее представитель правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм рассказала, что от обстрела ВСУ кассетными снарядами в 2022 году погибли мирные жители города Изюм в Харьковской области. Она рассказал, что исследователи организации изучили местность и нашли остатки кассетных боеприпасов. Также им удалось установить, что боеприпасы запускались именно с украинской стороны. Представитель HRW подчеркнула, что у организации есть подробные свидетельства о гражданских лицах, которые погибли или получили ранения из-за таких боеприпасов.

Юрист Новицкий оценил объективность расследования правозащитной организации и рассказал, что теперь всё зависит от обращений в высшие международные комитеты и действия местных властей.

«Безусловно, что налицо свидетельства совершения военных преступлений против человечности. И наказание за них исходит из иерархии распоряжения приказов, а они, как правило, отдаются на уровне верховного главнокомандования, то есть как минимум это должен быть министр обороны или начальник генштаба. Но возможно, и сам президент страны», — поделился Новицкий.

Таким образом, по мнению юриста, украинский лидер может быть привлечён к уголовной ответственности за военные преступления и спустя годы после завершения специальной военной операции на Украине. Новицкий пояснил, что срок давности за привлечение к ответственности составляет не менее 15 лет, поскольку это особо тяжкое преступление. Кроме того, если речь идёт о преступлении против человечности, то тогда лицо подлежит ответственности независимо от срока.

«Возможны и эксцессы исполнителя. Поэтому здесь необходимо в рамках расследования выяснять, где хранились боеприпасы, каким образом они попали в руки украинской армии, кто их поставил. И если выяснится, что это эксцесс исполнителя, то привлекается исполнитель. Кроме того, за поставку боеприпасов и как пособники должны проходить высшие должностные лица государства, поскольку они запрещены к использованию международными конвенциями», — подчеркнул юрист.

Помимо привлечения к ответственности международными правовыми организациями и международным судом, возбудить уголовное дело против преступников может и Россия.

«За военные преступления, за использование запрещенных видов боеприпасов — это право возбудить уголовное дело остаётся за Россией. И СК РФ, и Генпрокуратура обязаны принят меры для возбуждения уголовного дела и расследования данных событий и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности», — заметил Новицкий.

HRW уже публиковали данные о применении ВСУ запрещённых боеприпасов. Так, 31 января HRW представила данные о применении ВСУ противопехотных мин «Лепесток». В организации сообщили, что в Изюме из-за украинских мин погибли 11 мирных жителей, около 50 получили ранение, в том числе пятеро детей. При этом Украина является государством-участником Договора о запрещении мин 1997 года.

В мае 2023 года в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что в ДНР на «Лепестке» подорвался мужчина. Он стал 113-м мирным жителем, пострадавшим от запрещённой мины с конца февраля 2022 года. Также многочисленным почти ежедневным обстрелам кассетными боеприпасами подвергаются жители Донецкой Народной Республики. Так, например, 3 сентября в результате обстрела Петровского района города погиб мужчина 1951 года рождения. На улице Степаненко Куйбышевского района Донецка были ранены женщина 1956 года рождения и мужчина 1966 года рождения. Повреждения получили детский сад и частный жилой дом, добавили в СЦКК.

Россия уже не раз пыталась привлечь внимание мировой общественности к преступным действиям киевского режима. Глава представительства ДНР в центре по контролю и координации вопросов по военным преступлениям Украины Наталья Шуткина сообщила, что в Донецкой Народной Республике погибли почти 9 тысяч мирных жителей начиная с 2014 года из-за обстрелов ВСУ.

Киевский режим уже не один год совершает военные преступления, обстреливая ДНР. Об этом 28 августа заявила журналистка Ева Бартлетт. Она рассказала, как ходила на рынок, который попал под обстрел ракетами «Град». При этом ВСУ нанесли удар в середине дня, когда там было много людей.

В августе 2022 года в МИД России заявили о намерении добиваться привлечения к ответственности тех, кто стоит за использованием противопехотных мин против населения Донбасса. Российская сторона регулярно поднимала на международных площадках вопрос о применении ВСУ противопехотных мин.

В апреле на неформальном заседании Совбеза ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что киевские власти совершают преступления против детей. Однако, как указал российский постпред, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не нашёл в себе мужества признать преступления ВСУ против детей, смирившись под давлением Запада.