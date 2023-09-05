Москва, 5 сентября, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Регулярный переход с зимнего времени на летнее — это попытка повысить комфортность жизни и сэкономить деньги государства, считает Александр Цыганов, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финуниверситета при правительстве России. Об этом он заявил 5 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев пообещал, что профильный комитет Госдумы рассмотрит законопроект о возвращении практики перехода на летнее время.

По мнению Цыганова, эту практику надо расценивать как попытку привести время граждан в соответствие с солнечным для того, чтобы период бодрствования и работы совпадал с солнечным днём.

«И это, по большому счёту, здорово. Потому что экономятся средства, связанные с освещением, где-то повышается производительность труда, потому что естественный ритм лучше. Где-то это просто комфортно, так как работать, когда всё вокруг темно, не очень приятно — жители северных регионов это знают очень хорошо», — считает Цыганов.

Однако он признал, что добиться всеобщей пользы от таких переходов не всегда удаётся. Кто-то уже привык вставать в определённое время — есть ведь биологические часы, не у всех зависящие от солнечного света. Плюс централизованное изменение времени может приводить к убыткам в промышленности.

В свою очередь социальный психолог Алексей Рощин объяснил, что среди граждан России найдутся как противники, так и сторонники возвращения практики перевода стрелок.

«В своё время отмена этого перехода была одной из ключевых реформ (периода Дмитрия Медведева — ред.). И тогда ещё многие были недовольны, так как власти зафиксировали не то время (летнее — прим. ИА Регнум). И долгое время люди замечали неудобства — ближе к зимнему периоду темнеет практически в четыре часа дня. И это странно. Но в итоге народ привык. Практика показала, что жить можно и так», — сказал Рощин.

В связи с этим он напомнил, что переводить стрелки туда-сюда начали ещё при советской власти, и тогда это объяснялось тем, что таким образом экономится электроэнергия.

«Потом Медведев, выступая со своими нововведениями, говорил, что на самом деле ничего не экономится. Экономика, мол, уже изменилась, и прежние правила создают множество проблем для разного рода служб, которые завязаны на чёткий график. Например, железные дороги, так как постоянно приходится переписывать расписание. Для железнодорожников это всегда была большая головная боль — как всё состыковать два раза в год. И когда перевод стрелок отменили, они вздохнули с облегчением», — рассказал психолог.

Но, как заметил Рощин, облегчения не почувствовали те, кто живёт ближе к северу. Мурманск, Новосибирск и прочие северные города пострадали больше, потому что там люди утром уходят на работу, а возвращаются уже ночью.

Кроме того, психолог рассказал, что есть большая группа населения, которая вообще не любит никакие перемены. Им не понравилось, когда стрелки перестали переводить, и они будут недовольны, когда это начнут делать снова.

«Но поскольку эта часть народа очень инертная, то она не будет и протестовать. На неё внимания обычно не обращают. А вот железнодорожники и работники авиатранспорта будут резко против. Жители северных городов, напротив, порадуются, ведь у них слегка увеличится время при свете», — подытожил Рощин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Матвеева, в законопроекте сроком возвращения на летнее время указан март 2024 года. Также есть сведения, что правительство России не поддержало эту идею.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заметила, что возврат переходов на летнее и зимнее время в России обернётся большими экономическими расходами и ухудшением состояния населения. Она напомнила, что такие переводы стрелок часов вносили путаницу и добавляли сложностей в обычный распорядок россиян.

Критически отнёсся к идее перевода стрелок и врач-иммунолог Владимир Болибок. Он заявил, что любые изменения такого плана скверно сказываются на здоровье человека.

Указ об отмене в России перехода на летнее/зимнее время подписал в 2011 году президент России Дмитрий Медведев. Страна стала жить по постоянному летнему времени. В 2014 были внесены в федеральный закон «Об исчислении времени», согласно которому Россия возвратилась к зимнему времени.