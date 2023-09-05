Москва, 5 сентября, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский является этническим евреем и поэтому то, что он прикрывает героизацию нацизма на Украине — отвратительно. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Глава государства отметил, что ранее он уже говорил о том, как вяжется героизация нацизма на Украине с тем, что президент этой страны является этническим евреем, однако считает важным ещё раз это повторить.

Президент указал, что кураторы из стран Запада поставили во главе современной Украины человека с еврейскими корнями и происхождением, чтобы прикрыть античеловеческую сущность, которая положена в фундамент современного украинского государства.

«Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время холокост на Украине, а это уничтожение 1,5 млн человек», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня Путин рассказал на ПМЭФ, что его друзья еврейского происхождения называют Зеленского позором еврейского народа. Глава государства подчеркнул, что киевские власти возвели на пьедестал почёта неонацистов. Он напомнил, что во время Второй мировой войны на территории Украины было уничтожено полтора миллиона евреев и в первую очередь это делали бандеровцы.

В мае российский лидер отметил, что сегодня солдаты о офицеры Вооружённых сил России сражаются на Украине с прямыми последователями нацизма. Путин подчеркнул, что нынешние и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне.