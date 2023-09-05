Москва, 5 сентября, 2023, 17:15 — ИА Регнум. В Москве 6 сентября состоится открытие новой станции метро Солнцевской линии. Об этом сообщил источник близкий к столичному департаменту транспорта. При этом официально в дептрансе дату пока не подтвердили.

Maxfastov Аэропорт «Внуково»

Станция располагается в международном аэропорту Внуково.

«6 сентября московские власти откроют станцию метро «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии (желтой), первую станцию в аэропорту», — указал собеседник.

Добраться от станции метрополитена до терминала Внуково можно будет по подземному переходу, сообщило агентство РБК. Перевозить пассажиров также продолжат скоростные поезда «Аэроэкспресс».

Участок Солнцевской линии длиной 4,9 км с двумя станциями начали строить осенью 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин рассчитывал, что продление линии улучшит транспортное обслуживание почти 350 тыс. граждан.

Как сообщало ИА Регнум, уже в ближайшие годы московские власти планируют завершить строительство Троицкой, Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской станций. В октябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Троицкую станцию метро откроют в 2024 году. Названия для станций этой линии утвердили в 2021 году.

В середине июня москвичи проголосовали за цвета обозначения на схеме метро трёх будущих линий. Для Троицкой линии они выбрали изумрудный, для Рублёво-Архангельской — графитовый и для Бирюлёвской — рубиновый цвет.

В 2028 году могут построить новую станцию «Суворовская» Московского метрополитена. Она расположится на Кольцевой линии между станциями «Новослободская» и «Проспект мира».

Президент Владимир Путин 1 марта дал старт движению по Большой кольцевой линии метро в Москве. Глава государства отметил, что БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом.