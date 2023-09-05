Луга , Ленинградская область, 5 сентября, 2023, 17:25 — ИА Регнум. В городе Луга Ленинградской области 4 сентября стартовал 15-й молодёжный форум «Ладога» платформы «Росмолодёжь. События», на котором собрались 750 молодых специалистов сферы туризма.

Молодёжный форум «Ладога»

Перед собравшимися выступил заместитель председателя правительства Ленинградской области Владимир Цой и пожелал участникам получить опыт, который поможет создавать и продвигать туристические продукты в регионах Северо-Западного федерального округа.

В этом году форум посвящён развитию внутреннего туризма, созданию турпродуктов, которые сделают путешествия по России увлекательными и доступными. Кроме того, на форуме будут работать в сфере патриотического воспитания молодёжи.

«Сегодня каждый из нас, помимо работы, участвует в других важных делах, таких как волонтёрство, сбор аптечек и отправка гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции», — сказала зампредседателя законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина, выступая перед молодёжью.

Форум будет идти до 9 сентября. По его итогам планируется создать интересные туристические продукты в регионах Северо-Западного федерального округа. Во время церемонии закрытия также объявят победителей грантового конкурса.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по развитию активного внутреннего туризма Среди предложенных им мер — создание при образовательных организациях туристических клубов для привлечения учащихся к активным видам отдыха.

Путин также в июне в ходе визита в Дагестан заявил, что Россия обладает огромным потенциалом для развития туризма, и у неё в этой сфере нет конкурентов. Он также отметил, что туриндустрия в стране развивается, выходит на новый уровень и становится привлекательней.