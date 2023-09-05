Киев, 5 сентября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) 5 сентября предъявила российскому бизнесмену Михаилу Фридману обвинение в финансировании специальной военной операции России. По версии ведомства, с начала проведения СВО он якобы вложил около двух миллиардов рублей в российские военные заводы.

Владимир Трефилов/РИА Новости Председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман

«На основании собранных доказательств следователи предъявили Фридману обвинение по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)», — сообщается в Telegram-канале службы.

Помимо этого, на Украине Фридману вменили распространение продовольствия и одежды для российских солдат. Также отмечается, что страховые компании бизнесмена якобы застраховали военную технику и жизни российских военных, участвующих в боевых действиях.

Фридман известен как предприниматель, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», до марта 2022 года был одним из богатейших российских предпринимателей и жителей Великобритании, имеет гражданства России и Израиля. С началом спецоперации оказался под персональными санкциями 27 стран по причине сотрудничества его совместных предприятий с российской армией. Минфин США на этом основании 10 августа ввёл санкции в отношении Фридмана.