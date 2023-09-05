Раменское, Московская область, 5 сентября, 2023, 17:17 — ИА Регнум. В результате столкновения электропоезда и легкового автомобиля в Подмосковье погибла женщина-водитель. Об этом 4 сентября сообщил Telegram-канал «112».

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По данным источника, ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в Раменском.

«В результате столкновения электропоезда и легкового автомобиля женщина-водитель скончалась», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября при столкновении поезда с микроавтобусом в центральной части Чили погибли не менее семи человек. Ещё семеро пострадали. Водитель транспортного средства попытался пересечь железнодорожные пути в момент, когда ограждения были опущены, однако не успел этого сделать.

В середине июля большегрузный автомобиль столкнулся с поездом Москва — Владикавказ на территории Северной Осетии. В результате ДТП никто не погиб и не пострадал.