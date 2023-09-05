Киев, 5 сентября, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Немецкая компания SAP, занимающаяся созданием промышленного программного обеспечения, отключит от своих продуктов компании из России. Об этом 5 сентября заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале.

Arnulf Hettrich via www. imago-im/Global Look Press

«Немецкий поставщик промышленного софта SAP отключит российские компании от программного обеспечения», — написал он.

Ермак уточнил, что в число таких предприятий входит ОАО РЖД, и добавил, что рабочая группа во главе ним и экс-послом США в Москве Майклом Макфолом ранее предлагала принять такие меры, чтобы «погрузить россиян в каменный век».

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа стало известно, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения. Один из представителей таких компаний отметил, что это, скорее всего, приведёт к увеличению сроков ремонта автомобилей.

В связи с этим вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил ИА Регнум, что такое решение Mercedes-Benz ни к каким особым последствиям не приведёт, так как в России уже давно придумали обходные пути для обслуживания этих автомобилей. По его словам, нельзя будет только управлять этим процессом через мобильное приложение, через подписку.

Позднее ещё два германских автоконцерна — BMW и Audi — приняли решение об ограничении доступа россиян к программному обеспечению. В результате этого станции ТО потеряли доступ к просмотру истории обслуживания автомашин и пробега, а также программированию дубликатов ключей.