Роттердам, Нидерланды, 5 сентября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Два взрыва произошли ночью в жилых домах в Роттердаме. Здания получили серьезные повреждения, однако в результате инцидентов никто не пострадал. Об этом 5 сентября сообщила газета Algemeen Dagblad.

Иван Шилов ИА REGNUM

Один взрыв произошёл около 04:00 по местному времени в доме в районе Шарлуа в Роттердаме. Взрывной волной в доме выбило несколько стёкол.

Несколькими часами ранее взрыв произошёл в районе Норд в доме, где проживал мужчина, которого несколько раз привлекали к ответственности за преступления, связанные с наркотиками. По данным издания, никто не пострадал.

Полиция в Роттердаме проводит расследование обоих инцидентов и просит свидетелей дать показания.

Как сообщало ИА Регнум, в Амстердаме в ночь на 5 июня произошли три взрыва подряд. Взрывные устройства сработали в районе Норд в период между 03:15 и 03:50. Это произошло на трёх улицах, находящихся недалеко друг от друга. Первый взрыв вызвал пожар. Кроме того, повреждения получили двери и фасады близлежащих зданий.

На месте полицейские задержали 21-летнего мужчину, причастного к одному из взрывов.

Ещё одна серия взрывов прогремела в Нидерландах в ночь на 21 августа. По данным полиции, в городе Влардингене взрыв повредил открывшийся несколькими днями ранее на улице Хугстраат магазин кроссовок. В магазине выбило окно, дверь получила повреждение, фасад здания почернел.

В голландской столице взрывы, прогремевшие в 4:50 и в 7:00 по местному времени, повредили два дома в районе Амстердам-Зейдоост. Полиция начала расследование.