Москва, 5 сентября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Запретить электросамокаты в России вряд ли получится, но стоит ограничить их скорость до 10 км/ч и создать соответствующую инфраструктуру для передвижения на них. Об этом журналистам заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, сообщает корреспондент ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Если не хотят разделять пешеходные зоны и участки для движения на самокатах, то надо резко ограничить скорость перемещения последних, добавил руководитель СПЧ.

«И нужно, конечно, строить отдельные дорожки. Мы требовали провести краш-тест по скорости. Говорят, что скорость 25 км/ч безопасна. Но давайте посчитаем: самокат — 30 кг, плюс молодой здоровый мужчина весом в 100 кг. На скорости 25 км/ч это почти гарантированное убийство», — подчеркнул руководитель Совета по правам человека.

Уверения в том, что электрические самокаты — «транспорт будущего», поразительны, заметил глава СПЧ.

«Нам сказали, что самокат будет универсальным средством доставки человека от дома к метро. Но что делать зимой? Снег идёт, а ехать на самокатах? А что делать немолодым людям? Это тоже миф: красивые молодые люди на самокате едут к метро», — сказал Фадеев.

Ранее правительство России не поддержало законопроект, устанавливающий порядок государственной регистрации электросамокатов. По данным СМИ, в правительстве сочли, что некоторые предлагаемые нормы избыточны, а ряд вопросов, наоборот, не урегулирован.

В Москве не будут вводиться ограничения проката электросамокатов по примеру Парижа, где с 1 сентября станет недоступной подобная услуга. Об этом сообщили в тот же день в пресс-службе московского департамента транспорта.

Сенатор Артём Шейкин подготовил законопроект, где предлагается штрафовать на 5 тыс. рублей за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других СИМ (средств индивидуальной мобильности). За езду в нетрезвом виде законодатель предлагает штраф в 10 тыс. рублей. Сенатор сообщил, что в течение осени намерен внести законопроект в Госдуму.

В России за первое полугодие зарегистрировали свыше 1 тысячи дорожных происшествий с участием СИМ — почти на 182% больше, чем в тот же период прошлого года. Пострадали 1082 человека, в том числе 432 ребёнка (на 183% больше, чем в прошлом году). Погибли 12 человек, включая одного ребёнка.