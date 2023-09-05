Москва, 5 сентября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Китайская компания ZTE представила копию iPhone 14 Pro — Axon 50 Lite. Внешне смартфоны похожи, но характеристики у китайского аналога скромнее.

Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тройную камеру сформировали из трёх модулей — одного на 50 и двух на 2 Мп. Корпус смартфона — пластиковый, с IPS-дисплеем с разрешением Full HD+. Объёмы оперативной и доступной для хранения файлов памяти сравнимы с «одноклассниками» среднего ценового диапазона. Приобрести представленный на мексиканском рынке Azon Z50 можно за $250.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа стало известно предполагаемое название самого дорогого iPhone 15. Журналисты узнали, что его могут назвать не 15 Pro Max, как предполагалось ранее, а iPhone 15 Ultra. Предполагается, что так можно подчеркнуть уникальность самого дорогого смартфона из новой линейки, у которого будет титановый корпус и передовая видеокамера.