Москва, 5 сентября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Нынешняя киевская власть прославляет в качестве героев кровавых убийц. Об этом 5 сентября на заседании Российского организационного комитета «Победа» заявил президент России Владимир Путин.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент России Владимир Путин

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Глава государства указал на необходимость это убедительно показать всем.

«Нужно показывать и показывать убедительно и ярко, чтобы ничего подобного не повторилось в будущем, показывать, кого сегодняшние власти возвели сегодня на пьедестал почёта и кого они героизируют», ― указал российский лидер.

Он также указал на необходимость сделать всё для того, чтобы воспрепятствовать героизации нацизма, а на Украине, по его словам, происходит именно это. Нужно показать народу, кто же такие люди, которые на знамени сегодняшний властей Украины, добавил Путин.

«Кого сегодняшние власти героизируют? Убийц кровавых. Вот кого. Нелюдей. Возводят на пьедестал с плакатами их портретами ходят по центру городов», ― сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года на оглашении послания Федеральному собранию Путин заявил, что неонацисты на Украине не скрывают, чьими наследниками они себя считают, пользуясь названиями немецких нацистов и нанося свастики на свою бронетехнику. Глава государства напомнил, как одна из бригад ВСУ получила название дивизии гитлеровской армии, участвовавшей в депортации евреев, казнях военнопленных и карательных акциях против партизан нескольких европейских стран.

Также глава государства подчеркнул, что то, что сейчас происходит на Украине, где сделали национальным героем нациста Бандеру, никогда не устроит Россию. Он напомнил, что украинские власти сбросили с пьедесталов памятники основавшего Украину первому председателю Совета народных комиссаров СССР В. И. Ленину и возвели на них фашиста Бандеру.

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в рядах украинской армии есть фашисты, на Западе знают и открыто говорят об этом, однако не осуждают их наличие. В качестве примера политик привёл полк «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, члены нацбальона являются явными фашистами.

Кроме того, экс-премьер выразил недовольство поддержкой Западом таких формирований. Он считает, что пособничество продвижению нацизма топчет наследие словацкого национального восстания. Фицо призвал давать отпор нацизму и фашизму во всех проявлениях.