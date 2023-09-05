Москва, 5 сентября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоить звание «Город трудовой доблести» 10 российским городам. Предложение на заседании российского оргкомитета «Победа» озвучил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и поддержал президент РАН Геннадий Красников.

Иван Шилов ИА REGNUM

Речь идёт о Подольске, Владимире, Улан-Удэ, Новомосковске, Рязани, Воткинске, Прокопьевске, Рубцовске, Ханты-Мансийске и Находке.

Так, в ходе заседания оргкомитета «Победа» Турчак отметил, что с учётом экспертного заключения Российской Академии наук в список претендентов включены как большие региональные центры, так и небольшие города.

«Всех их объединяет огромный вклад их жителей в победу, в обеспечение работы эвакуированных предприятий и бесперебойного снабжения фронта», — добавил Турчак.

В свою очередь Красников отметил, что в нынешнем году в Российскую академию наук поступили заявки на присвоение звания города трудовой доблести 28 населённым пунктам. По итогам тщательной экспертизы он предложил остановиться на уже названных 10 претендентах.

Путин идею поддержал.

Глава государства также отметил, что России для противостояния пропаганде нацизма необходимо создать Национальный центр исторической памяти. Он подчеркнул, что в Европе многие хотят переписать итоги Второй мировой войны. Историю стали использовать как оружие в идеологической борьбе, поэтому России требуется инструмент защиты