Москва, 5 сентября, 2023, 16:15 — ИА Регнум. В годы Великой Отечественной войны нацисты уничтожили на Украине полтора миллиона евреев. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».

В ходе заседания президент отметил, что необходимо видеть связь между событиями тех лет и сегодняшним днём и спросил, сколько евреев было нацисты уничтожили на Украине в годы Великой Отечественной войны.

«Нашли, да, мы цифры, 12,7 млн граждан Советского Союза», — ответил директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник.

Глава государства попросил уточнить, сколько евреев из этого числа уничтожили нацисты и коллаборационисты на территории Украины в годы войны. Директор музея затруднился ответить на этот вопрос.

«А я вам скажу. Полтора миллиона человек. Женщины, старики, дети, полтора миллиона человек. Если всего за холокост было уничтожено нацистами шесть миллионов, то это четверть — 25% жертв», — сказал Путин.

Президент также указал на то, что необходимо поднимать и публиковать такую информацию, чтобы не было недопонимания, с кем именно сегодня Россия борется на украинской территории, какие преследует там цели и кто является её противником.

«Не украинский народ, а вот эти нелюди и их последыши. Но нужно это показывать, всё же есть», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая Путин в послании российским евреям и всем, отмечающим День спасения и освобождения отметил, что солдаты и офицеры российской армии сражаются в зоне спецоперации с прямыми последователями нацизма. Президент подчеркнул, что нынешние и будущие поколения людей должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне, чтобы понимать, чем чревато любое попустительство национализму, антисемитизму и ксенофобии.

Путин также 16 июня заявил, что Россия никогда не забудет преступления нацизма. Он почеркнул, что страна больше всех пострадала в борьбе с фашизмом.