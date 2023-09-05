Путин поблагодарил волонтёров и организации за восстановление Донбасса
Москва, 5 сентября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтёров и организации, участвующих в восстановлении разрушенных городов Донбасса. Об этом он сказал 5 сентября на заседании оргкомитета «Победа».
«Хотел бы искренне поблагодарить всех, кто принимает участие в этой работе, в этой деятельности: волонтёров, государственные, частные и общественные организации, в том числе недавно созданный фонд «Защитники Отечества», — сказал президент.
Глава государства отметил, что обратиться за помощью можно в любой из филиалов фонда, которые открылись во всех субъектах России.
Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что за активную фазу восстановления ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей с июня 2022 года восстановили более 4,5 тыс. объектов и построили 46 новых. По его словам, в самые активные периоды на настройках в новых регионах работало до 46 тыс. человек.