Москва, 5 сентября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтёров и организации, участвующих в восстановлении разрушенных городов Донбасса. Об этом он сказал 5 сентября на заседании оргкомитета «Победа».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Хотел бы искренне поблагодарить всех, кто принимает участие в этой работе, в этой деятельности: волонтёров, государственные, частные и общественные организации, в том числе недавно созданный фонд «Защитники Отечества», — сказал президент.

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Глава государства отметил, что обратиться за помощью можно в любой из филиалов фонда, которые открылись во всех субъектах России.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что за активную фазу восстановления ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей с июня 2022 года восстановили более 4,5 тыс. объектов и построили 46 новых. По его словам, в самые активные периоды на настройках в новых регионах работало до 46 тыс. человек.