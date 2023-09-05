Донецк, 5 сентября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР признал морпеха украинской армии Валентина Василенко виновным в убийстве 14 мирных жителей и приговорил его к пожизненному заключению. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Верховный суд республики признал достаточными для вынесения приговора военному, который был оператором противотанкового ракетного комплекса 501-го отдельного батальона морской пехоты) 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

«Приговором суда Василенко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.

Уточнятся, что в марте 2022 года группы военных ВСУ, в составе которых был Василенко, расстреляли 14 мирных жителей, включая женщину и малолетнего ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Верховный суд ЛНР признал украинского военного виновным в покушении на убийство мирных граждан Донбасса. Осуждённый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В этот же день Верховный суд ДНР приговорил боевика украинского националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) к 24 годам лишения свободы. Его признали виновным по трём статьям УК РФ.