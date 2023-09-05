Рига, 5 сентября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) вместе с Россотрудничеством собирают подписи под обращением в защиту российских граждан — которым, начиная с 1 сентября грозит принудительное выселение из Латвии из-за новых законодательных поправок, сообщает корреспондент ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

В середине августа с обращением в защиту россиян в Латвии выступила профильная комиссия СПЧ, после чего под документом поставили подписи более 30 лидеров общественного мнения в разных странах, в том числе руководитель Международного форума БРИКС, представитель Индии Ананд Пурнима, бывший глава югославского МИД Живадин Йованович.

«Мы считаем, что это очевидное нарушение прав этих людей. Наше открытое обращение в международные организации начали подписывать интеллектуалы, действующие и отставные политические деятели, в том числе западные. Соберем подписи и отправим их в профильные комиссии ООН», — сказал 5 сентября журналистам председатель СПЧ Валерий Фадеев.

Руководитель президентского Совета по правам человека напомнил: нескольким тысячам российских граждан грозит выдворение из Латвии в связи с принятыми поправками в местное законодательство. Формальным основанием может сдать несдача экзамена по латышскому языку. Это граждане, имеющие российские паспорта и вид на жительство, все они находятся там на законных основаниях, подчеркнул Фадеев.

Ранее эксперты сообщили, что из Латвии могут выдворить более 24 тысяч граждан России, имеющих статус постоянного места жительства в прибалтийской стране. По данным на начало 2023 года, всего в Латвии проживает 445,6 тысяч русских.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре прошлого года латвийский парламент принял поправки в закон о миграции, обязывающие российских граждан с ПМЖ до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. Документы аннулируют у тех, кто не получит сертификат. Только за три месяца из республики могут депортировать около 6 тыс. граждан России, заявил глава комиссии парламента Латвии по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидак.

Как сообщает сайт Совета по правам человека, обращение в поддержку соотечественников в Латвии инициировала постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в сфере прав человека. Её возглавляет журналист, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

Адресатами обращения стали: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович и верховный комиссар по делам нацменьшинств ОБСЕ Кайрат Абдрахманов.