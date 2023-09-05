Симферополь, 5 сентября, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Пристальное внимание к Крыму, по замыслу украинских властей, должно сохраняться и поддерживаться в инфополе, и поэтому президент Украины придумал очередной закон, касающийся «административно-территориального устройства» полуострова. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился советник председателя Общественной палаты Крыма, политический консультант Денис Батурин.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал некий закон о «новом административно-территориальном устройстве Крыма». Документ объявляет на российском полуострове декоммунизацию и новое районное деление. По замыслу Киева, на полуострове должны быть созданы украинские районные государственные администрации и принят закон об особенностях восстановления публичной власти в Крыму после его, как выражаются украинские власти, «освобождения».

По словам аналитика Батурина, такое пристальное внимание к Крыму и тем более издание законов, касающихся полуострова, имеет ряд причин.

«Во-первых, Крым должен оставаться в информационной повестке по замыслу Украины. Ведь полуостров остаётся фантомной болью для Киева. Во-вторых, так называемый украинский саммит «Крымская платформа» оказался в этом году очень скучным, неинтересным и не резонансным на фоне других событий в мире, оно не выстрелило. Поэтому нужно было как-то подогреть внимание общественности, и такой закон является одним из этих способов», — поделился Батурин.

По его мнению, такая имитация бурной деятельности способствует образу киевских властей, которые якобы продолжают стремиться к своей недостижимой цели — к Крыму. Тем не менее, Батурин напомнил, что на Украине всё ещё существуют некие органы власти, которые Киев считает «крымскими».

«Это, в том числе, так называемая прокуратура автономной республики Крым. Нам со стороны это может казаться, что это какой-то бред и непонимание реалий, но украинские власти живут совершенно в другом информационном поле. И если бы они смотрели на мир также, как мы, то не воевали бы с нами, а просто были рядом», — отметил аналитик.

Схожей точки зрения придерживается и руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров. Он добавил, что на Украине функционируют «органы власти» не только «Крымские», но и Донецкого и Луганского, Запорожского и Херсонского регионов. По каждому региону есть «прокуратура» и «СБУ», «представители президента» и прочие.

«При этом целые коллективы созданы, зарплаты получают. Надо же куда-то устраивать родственников и любовниц. А что вас смущает? Не мешайте людям воровать! Когда Зеленский в ЕС приезжает с протянутой рукой, то просит денег с учётом населения и ныне российских регионов», — отметил Шатров.

Сам же «новый закон» по Крыму, по мнению политолога, кажется нужным президенту Украины и его чиновникам.

«Этот закон, конечно, очень нужен. Нужен украинским чиновникам. Окружению Зеленского и, прежде всего, самому Зеленскому. Он ведь, по слухам, уже готовит «тревожный чемоданчик» для того, чтобы в один прекрасный момент отбыть куда-нибудь подальше от рiдной Украины», — сыронизировал политолог.

Ранее бывший разведчик американской армии Скотт Риттер назвал нереальным желание НАТО изгнать Россию из Крыма. Риттер заявил, что альянс будет считать победой в конфликте только добровольное оставление Россией освобождённых территорий, включая Крым, однако это нереально.

Как передавало ИА Регнум, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что последствия возможного вторжения в Крым для украинских властей, которые не оставляют надежды вернуть полуостров под свою юрисдикцию, будут плачевными. Парламентарий отметил, что правительство Зеленского практически уничтожило Украину во всех сферах, но сделать это с Крымом им не удастся.

Как сообщало ИА Регнум, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что он намерен осуществить захват Крыма, как только у него появятся средства на такую операцию. Он открыто заявил, что «не стесняется своих намерений» вернуть полуостров под контроль Украины и никто его не остановит.

Бывший президент Франции Николя Саркози считает, что Крым был и является частью России и любые разговоры о его якобы возможном возвращении в состав Украины — это иллюзия.

Полуостров Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после того, как зимой 2013–2014 годов на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута легитимная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% высказалось за вхождение Крыма в состав России.