Москва, 11 сентября, 2023, 11:02 — ИА Регнум. С 1 сентября 2023 года во всех российских школах ввели Единую модель профессиональной ориентации. Она позволит привлечь к активному выбору профессии учеников средних и старших классов, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. На таких занятиях школьники 6-11-х классов еженедельно по четвергам будут знакомиться с различными профессиями, узнавать о достижениях России в области науки и технологий, о современном рынке труда, перспективных профессиях и специальностях.

Пресс-служба Минпросвещения России В России ввели Единую модель профориентации школьников

Система профориентационной работы — одна из ключевых задач построения суверенной системы образования России. По всей стране благодаря национальному проекту «Образование» проводятся фестивали профессий, профориентационные мероприятия проекта «Билет в будущее» и мультимедийные выставки профессий.

«Мы планируем, что в рамках единой модели профориентации будет заложен универсальный набор инструментов по проведению профориентации учащихся. В рамках внеурочной деятельности и других мероприятий образовательные организации могут выбрать один из следующих уровней: базовый (40 часов в течение учебного года), основной (60 часов) и продвинутый (80 часов)», — отмечал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе «Большого профориентационного урока» на Всероссийском фестивале «Билет в будущее».

«Билет в будущее» — один из ключевых проектов для ранней профориентации школьников 6-11 классов. Его основная задача — помочь школьникам разобраться в мире современных профессий и познакомить их с профессиями будущего, которые будут актуальны для экономики их региона в ближайшие десятилетия.

Новый сезон проекта уже стартовал. К примеру, 7 сентября в Вологодской области в профориентационных уроках и двухуровневой диагностике, мультимедийных выставках, профессиональных пробах приняли участие более 11 тысяч школьников с 6 по 11 класс. Более 200 учителей стали педагогами-навигаторами: они помогли ребятам выбрать профессию, используя современные инструменты диагностики. Площадками для проведения профессиональных проб стали колледжи, техникумы и вузы Вологодской области.

В 2022 году одним из нововведений системы стал аналитический модуль «Билет в будущее». С его помощью можно прогнозировать будущий потенциал регионов, оказывать влияние на принятие глобальных кадровых решений и отслеживать, благодаря десяткам метрик, эффективность профориентации в конкретной географической точке по годам.

2023 год объявлен Президентом Годом педагога и наставника. Для педагогов материалы проекта «Билет в будущее» — это возможность занять новую профессиональную нишу, стать одним из навигаторов направления и, изучив доступные инструменты, усилить работу по профориентационному просвещению среди детей и родителей, отметил управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

«Благодаря проекту «Билет в будущее» я приняла твердое решение стать учителем. Я очень люблю детей и уверена в том, что из меня получится блестящий педагог», — подчеркнула школьница из Буйнакска (Республика Дагестан) Фатима Магомедова.

Одиннадцатиклассник из Кургана Илья благодаря программе «Билет в будущее» решил стать инженером.

«Когда я узнал, что не смогу стать пилотом по состоянию здоровья, выбрать новую профессию оказалось очень непросто. И тогда на помощь пришел «Билет в будущее», — рассказал Илья. По его словам, благодаря профориентационным тестам он понял, в каком направлении стоит двигаться. «Вопросы, на которые я отвечал, заставляли задуматься о своих способностях и интересах, а также о профессиях, которые могли бы мне подойти. В итоге я получил подробные рекомендации и принял решение», — пояснил Илья.

Круг интересов школьницы Полины Рочевой из Южно-Сахалинска очень широкий. Девочка с детства занимается спортом, анатомией, танцами, и на этом ее хобби не заканчиваются. Однако своё призвание она нашла благодаря «Билету в будущее».

«Мне всегда было интересно изучить и рассмотреть с разных точек зрения виды искусства, направленные на усовершенствование эстетики внешности человека. В свободное время я изучаю различные тренды в индустрии дизайна, сферах красоты и здоровья. <…> Мое истинное призвание — помогать людям достигать гармонии и красоты в жизни и внешности», — отметила Рочева.

Школьница Елизавета Кравченкова из Нововоронежа говорит, что благодаря проекту «Билет в будущее» познакомилась с будущей профессией в IT-сфере и получила 100 балов на ЕГЭ.

Проведение профориентаций позволяет не только повысить качество обучения, но и дает возможность ребенку понять, что действительно интересно и в какой сфере деятельности он желал бы работать и строить карьеру.

Проект «Мобильная профориентация для сельских школьников» стал одним из проектов финалистов Национальной премии «Наш вклад», которая отмечает роль бизнеса и НКО в достижении целей и задач нацпроектов. Большую программу по поддержке образования и работе с молодёжью реализует Газпром. Его цель — помочь школьникам из труднодоступных районов севера Томской области с выбором вуза и профессии, создав для них доступную и полезную модель профориентации.

Программа, начавшаяся со школ двух районов, была распространена на ещё одно муниципальное образование — город Кедровый. Ученики, продемонстрировавшие высокие результаты, получили возможность принять участие в образовательных проектах Томского политехнического университета. Также программа, которой были охвачены более 500 школьников, получила развитие за счет создания дополнительной профориентационной площадки в Томске и вовлечения в проект Томского государственного университета.

Осенью 2021 года в Институте цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета (ИЦМиМ СФУ) стартовал объединённый дистанционный «Полюс–класс» — образовательный проект красноярской золотодобывающей компании «Полюс», также отмеченной Национальной премией «Наш вклад» Проект направлен на подготовку школьников, планирующих поступать на инженерные специальности, востребованные компанией «Полюс».

По мнению директора ИЦМиМ СФУ Владимира Баранова, «Полюс–класс» имеет две важных миссии. «Настоящий образовательный проект — ключевая ступень адресной подготовки квалифицированных специалистов в интересах компании. Он важен по нескольким причинам. Во–первых, он способствует популяризации технических направлений подготовки СФУ среди талантливых школьников. Во–вторых, университет и компания помогают школьникам повысить знания по математике, физике и химии и сориентироваться в выборе будущей профессии», — отметил директор вуза.

Образовательные программы и профориентационные мероприятия проекта помогут школьникам повысить естественнонаучную грамотность, подготовиться к ЕГЭ и вступительным экзаменам в вуз, определиться с профессией, более ответственно подойти к выбору вуза и специальности.

Так, в конце августа 2023 года обучающиеся МБОУ «Гимназия № 3» отправились на ярмарку профессий, которая проходила в городе Грозный. Один из учеников 9 класса Ислам Сайтаев отметил, что это был самый интересный и полезный опыт в его школьной жизни. Ярмарка профессий позволила ему взглянуть на своё будущее с новой стороны и осознать, что мир работы настолько разнообразен, что каждому ученику есть из чего выбрать

В целом, экскурсия на ярмарку профессий в Грозном помогла ребятам узнать о новых возможностях, развить интерес к будущей профессиональной деятельности и принять более взвешенное решение о своем будущем.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Образование» в России проводятся профессиональные конкурсы для школьников, студентов и работающего населения, которые способствуют карьерному росту.

Конкурсы организованы по разным направлениям, общая цель — дать максимум возможностей реализовать свой потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы. Информация о конкурсах доступна на онлайн-платформе rsv.ru.