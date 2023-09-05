Москва, 5 сентября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили две группы диверсантов ВСУ на херсонском направлении, сообщил 5 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, два автомобиля и две гаубицы Д-30», — сообщил Конашенков.

На запорожском направлении российские военные отразили две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе села Работино в Запорожской области. ВСУ потеряли за сутки 170 военных.

Российские военные уничтожили за сутки на этом направлении два танка ВСУ и немецкую артустановку Рanzerhaubitze-2000, а также три боевые бронемашины, четыре автомобиля, три артсистемы М777, гаубицу М119 американского производства США, орудие FH-70 производства Великобритании и две гаубицы Д-20 и Д-30.

Также в Запорожской области в районе города Орехова российские военные уничтожили склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

Председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил 5 сентября, что ВСУ на запорожском направлении потеряли за три месяца десятки тысяч человек. При этом они так и не дошли до первой линии обороны российских войск.

Он рассказал, что в районе Работино украинская армия попала в огневой мешок.

5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу назвал запорожское направление самым напряжённым в зоне СВО. На этом участке фронта ВСУ ввели в бой бригады из стратегического резерва, прошедшего особую подготовку.