Москва, 5 сентября, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Авиация и артиллерия Вооружённых сил (ВС) России за последние сутки уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Орехова в Запорожской области сообщил 5 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ», — сказал он.

Конашенков также сообщил, что на запорожском направлении за сутки в ходе ударов артиллерии и авиации потери ВСУ составили до 170 военных, два танка, три БМП, четыре автомобиля, три американские артсистемы М777 и гаубица М119, немецкая САУ Panzerhaubitze-2000, британская самодвижущуюся гаубица FH-70, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября Конашенков сообщил об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ. В целом за сутки авиация и артиллерия ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и бронетехники украинской армии в 126 районах.

Министр обороны Сергей Шойгу, выступая 5 сентября на селекторном совещании с руководящим составом армии, сообщил, что наиболее напряжённая обстановка на фронте сложилась на запорожском направлении. Он отметил, что ВСУ ввели там бригады из стратегического резерва, подготовленные западными инструкторами. При этом глава Минобороны сообщил о значительном ущербе, нанесённом подразделениям украинской армии.