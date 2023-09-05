Таллин, 5 сентября, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Актёр Алексей Панин, объявленный в России в федеральный розыск, попал в скандальную историю в Эстонии. Артист ломился в двери к местным жителям, думая, что находится в своём отеле. Об этом 5 сентября сообщил Telegram-канал Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Панин

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Полиция задержала дебошира. На опубликованных кадрах видно, как сотрудник правоохранительных органов ведёт его в наручниках к полицейской машине.

Актёра доставили в вытрезвитель.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в отношении Панина возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. После этого актёра объявили в розыск. Также известно, что в феврале бежавший из России Панин принял участие в концерте в Испании в поддержку ВСУ.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с ИА Регнум отметила, что интервью с Алексеем Паниным стало поводом обратить внимание на статус актёра, которого до сих пор не признали иноагентом в России, несмотря на активную помощь ВСУ и получение дохода на заработках в других странах. Она допустила, что Панина всё это время не вносили в список иностранных агентов, поскольку есть сомнения в его адекватности. В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко допустил, что до Панина просто не дошла очередь.

В начале августа глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что в отношении Панина подготовили запрос в генпрокуратуру с просьбой проверить его действия на спонсирование ВСУ, а также привлечь к ответственности по всей строгости закона за пропаганду и оправдание терроризма. Бородин предположил, что за высказывания о дискредитации российских вооружённых сил и противоправные призывы Панин может получать средства от иностранных заказчиков.

В августе прокуратуре Москвы поручили проверить актёра Панина на публичные призывы к террористической деятельности в интернете, нарушению территориальной целостности страны и дискредитацию Вооружённых сил России.