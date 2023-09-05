Анкара, 5 сентября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. На сегодняшний день каких-либо перспектив для достижения мира на Украине не просматривается. Об этом 5 сентября заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи, где у него прошли переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

По словам Эрдогана, Турция занимает однозначную позицию по конфликту на Украине и с момента его начала выступала за мирное разрешение и диалог, прилагая для этого большие усилия и не усугубляя проблемы, однако военные действия продолжаются.

«Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается», — сказал он.

Президент Турции отметил, что Анкара готова принять участие в организации диалога по урегулированию конфликта в случае, если стороны захотят его начать, и будет продолжать оставаться посредником в таких вопросах, как обмен пленными и ситуация на Запорожской атомной электростанции.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября Путин, комментируя предложение Эрдогана стать посредником по урегулированию украинского конфликта, напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась ни от каких посреднических услуг, однако пока ничего нового ей не предложили. Глава государства уточнил, что Киев уже «отправил на свалку» достигнутые при посредничестве Турции договорённости.

В начале октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО страны о невозможности проведения переговоров с президентом России. При этом российский лидер неоднократно подчёркивал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по ситуации на Украине. Глава государства указывал, что ключ к решению проблемы Украины на стороне западных стран.

В конце февраля Китай представил план мирного урегулирования украинского конфликта из 12 пунктов, а в средине июля представитель КНР в Совбезе ООН заявил, что кризис на Украине военными путём решить нельзя. В начале августа страны Африки также обсудили с президентом России свою инициативу по этому вопросу, договорившись о продолжении её обсуждения.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 23 августа также заявил о готовности страны присоединиться к участию в урегулировании ситуации на Украине.

В ответ на все эти предложения киевские власти активно продвигают некую «формулу мира», которую предложил президент Владимиром Зеленским и о поддержке которого неоднократно заявляли в США и в Евросоюзе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ещё в мае подчёркивала, что так называемый мирный план украинского лидера является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе.