Москва, 5 сентября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Стартовал второй сезон образовательного проекта Минэкономразвития, компании «Деловая среда» от Сбера и VK для молодых предпринимателей «Мой бизнес. Первое дело». Приём заявок на участие начался 5 сентября, обучение начнётся 3 октября на базе программы развития «Другое Дело».

РИА Новости / Рамиль Ситдиков Министерство экономического развития

Цель проекта — помощь новичкам в запуске и развитии бизнеса. На протяжении десяти недель начинающие предприниматели пройдут путь от идеи до плана реализации и первых продаж. Участниками первого сезона стали почти 12 тыс. человек из 85 регионов России, лидирующей стала сфера питания (16% проектов), рост которой по данным Росстата составил почти 15% за полгода. Второй оказалось сфера активного замещения ушедших западных брендов — производство одежды и украшений (14%).

«Каждый пятый планирует развивать бизнес в сфере обучения и детской тематики. Исходя из полученных данных, а также на основе обратной связи от участников, мы сформировали траектории по развитию проектов — «Еда и напитки», «Креативные индустрии», «Маркетплейсы», «Услуги», «Производство», «Торговля» и «Социальное предпринимательство», — рассказала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Обучение проходит в три этапа, включающие вебинары и практические занятия. Во время первого этапа «Предакселератора» участники разработают идею, изучат основные инструменты и сформируют бизнес-модель. Определиться с направлением помогут действующие российские предприниматели из семи областей. Во втором этапе «Акселератор» участники получат дополнительный бюджет на тестирование спроса на продукт, поиск клиентов и привлечение первых продаж с помощью платформы VK Реклама. Третьим этапом станет защита проектов — участники презентуют бизнес-планы экспертам и получат практические советы. По итогам первого сезона образовательного проекта участники представили 164 качественно проработанных идеи, наибольшее число финалистов было из Забайкальского края, Краснодарского края, Москвы, Татарстана и Рязанской области.

«Предприниматели, прошедшие все этапы проекта, имеют качественно собранные и проработанные бизнес-идеи. Проект помогает преодолеть большинство стартовых барьеров и ошибок и повысить выживаемость компаний», — заявил и. о. гендиректора «Деловой среды» Алексей Грищенко.

Эксперты расскажут участникам об использовании цифровых инструментов с максимальной отдачей в каждой из категорий бизнеса. Вместе с ними начинающие предприниматели смогут зарегистрировать бизнес и запустить дело. Участники также получат бесплатный допуск в закрытый клуб «Деловая среда Премиум». За выполненные задания они получат баллы, которые можно обменять на бонусы в приложении «Другое Дело» в VK.

Участие в программе бесплатное и доступно для всех желающих, подать заявку можно на сайте. Проект «Другое Дело» реализуется АНО «Россия — страна возможностей» при поддержке VK.

Как заявил в беседе с ИА Регнум член Экспертного совета Союза российских городов и Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин, заседание Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое прошло 19 июля под председательством президента России Владимира Путина показало, что за пять лет РСВ стало настоящей платформой, работающей с человеческим капиталом. Корякин отметил, что за последние три года социологи уже зафиксировали устойчивый тренд на рост уверенности в возможностях самореализации молодёжи.