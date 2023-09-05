Омск, 5 сентября, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко провёл в Омске пресс-брифинг, который был посвященный запуску кадрового проекта «Омская область: ПРОдвижение», сообщила пресс-служба главы региона.

Омская область: ПРОдвижение Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко

В брифинге также приняли участие замглавы администрации федеральной территории «Сириус» Иван Евстифеев и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын. Участников мероприятия приветствовал по видеосвязи первый зампред Государственной Думы Александр Жуков.

Врио главы Омской области рассказал о целях проекта и отметил его особую значимость для развития региона.

«Этот проект нацелен на людей, которые видят себя в регионе, хотят и готовы работать на благо Омской области — развивать её инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни всех жителей региона. Не менее важным процессом является возвращение в область квалифицированных специалистов, которые ранее не смогли найти себя в регионе. Теперь у них появляется такая возможность», — сказал он.

Как указал Хоценко, в данный момент России необходимо сплотиться на фоне внешних угроз и вызовов. Он добавил, что спецоперация показала особый запрос на инновации и повышенную эффективность оборонно-промышленного комплекса.

«Омская область имеет существенный потенциал в этой сфере, а значит, и обязанность обеспечить наших защитников всем необходимым», — пояснил врио губернатора.

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Иван Евстифеев, ранее утверждённый в качестве председателя наблюдательного совета проекта «Омская область: ПРОдвижение», отметил, что проект призван стать отправной точкой для диалога властей и жителей региона.

В своём приветствии Александр Жуков заявил, что уверен в том, что запускаемый проект благотворно повлияет на развитие региона, так как таким образом правительство области берёт курс на поддержку и продвижение талантливых управленцев.

В свою очередь, Дмитрий Лисицын рассказал, что в процесс отбора предусмотрены три этапа: регистрация, которая продлится с 5 сентября по 19 октября, заочный отбор и очная оценка. Зарегистрироваться можно на сайте проекта продвижение55. рф, это могут сделать граждане России в возрасте от 23 до 55 лет с высшим образованием опыт управления не менее двух лет и связью с Омской областью.

Омская область: ПРОдвижение

Омская область: ПРОдвижение

Победители конкурса получат опыт управления не менее двух лет (либо опыт работы по профессии, требующей высшего образования, не менее трех лет) и связь с Омской областью (рожденные, проживающие, обучающиеся или работающие в регионе). Их также пригласят в экспертный клуб под руководством главы региона.

Ранее 5 сентября ученики новой школы в поселке Черлак одноименного района Омской области приступили к занятиям. Об этом доложили руководителю региона Виталию Хоценко. Здание школы было готово к 1 сентября, но формальности с регистрацией затянули открытие образовательного учреждения. Хоценко объявил министру строительства региона выговор за эту задержку.