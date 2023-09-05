Москва, 5 сентября, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Страны Запада, планирующие производство на территории Украины оружия, демонстрируют свою непосредственную вовлечённость в конфликт с Россией, заявила 5 сентября на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Российский дипломат прокомментировала планы германской Rheinmetall и шведской «дочки» британской компании BAE Systems организовать на Украине производство, ремонт и обслуживание военной техники.

«Мы рассматриваем подобные намерения как очередное подтверждение непосредственной вовлечённости ВПК и правящих кругов западных стран в вооружённый конфликт и поддержки преступного киевского режима», — сказала Захарова.

Она назвала циничным стремление западных производителей зарабатывать подобным образом и добавила, что это приведёт к дальнейшему ухудшению ситуацию на Украине.

«Скажите, вам только китов жалко? Тигров, рыб, птиц. Тут люди гибнут много лет уже», — обратилась дипломат с вопросом к западным неправительственным организациям и вовлечённым в политическую деятельность экологическим фондам.

Захарова призвала западных правозащитников задуматься над тем, что в Донбассе дети на протяжении десяти лет погибают от поставляемых их правительствами вооружений.

Rheinmetall ещё в июле анонсировал планы через три месяца открыть на западе Украины завод по производству танков. По словам гендиректора концерна Армина Паппаргера, украинцев научат обслуживать бронетехнику, которую будет выпускать завод.

Российское посольство в США, комментируя очередной пакет военной помощи Киеву, назвало предельно лицемерными слова о «заботе» об Украине. США хотят, чтобы конфликт длился «до последнего украинца».