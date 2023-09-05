Ташкент, 5 сентября, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Крупнейшим платёжным сервисам Узбекистана Oson и Pay Way с 5 сентября временно запретили осуществлять денежные переводы за границу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центробанка республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Данное решение направлено на защиту финансовой системы Узбекистана и, в частности, рынка финтех от рисков в международной торгово-финансовой системе», — заявили в ЦБ.

В регуляторе сообщили, что компании, которые хотят проводить трансграничные платежи, должны получить лицензию на территории тех стран или экономических регионов, где оказывают финансовые услуги. Также требуется, чтобы сервисы имели зарегистрированных там бенефициаров.

Кроме того, журналистам сообщили, что Центробанк ведёт постоянный мониторинг санкционных списков и следит за выполнением ограничений другими организациями.

Ранее в Узбекистане сообщили, что в стране работают 52 платёжные системы, Oson и Pay Way наиболее крупные из них. Согласно открытым данным, более 80% переводов, которые осуществляют эти сервисы, приходятся на Россию.

Как сообщало ИА Регнум в августе в России сообщили о появлении новой платёжной системы Kwikpay. Она специализируется на переводах в страны СНГ, Грузию, Вьетнам, Австрию, Грецию, Италию, Францию и Германию.