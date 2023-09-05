Санкт-Петербург, 5 сентября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Самодельное взрывное устройство сработало 5 сентября рядом с военкоматом в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл в Невском районе на улице Крупской.

«Сработало самодельное взрывное устройство. Около дома 5 по улице Крупской. Пострадавших и возгорания нет», — сообщили ТАСС в администрации района.

Подробности случившегося неизвестны. На месте работают следователи.

Как сообщало ИА Регнум 13 марта, Минобороны заявило иск на сумму около 200 тыс. рублей к признавшемуся в поджоге военкомата в городе Луховицы жителю Московской области Кириллу Бутылину. Свои действия он снял на видео и опубликовал его в Сети, вскоре после чего его задержали.

Позднее, 9 июня, суд отправил в следственный изолятор чиновницу из Владимира Жанну Романовскую, пытавшуюся поджечь военкомат. Она признала свою вину и раскаялась. По предварительной версии, к поджогу её склонили мошенники, требовавшие у неё более трёх млн рублей, которые они пообещали вернуть после поджога.