Нью-Дели, 5 сентября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Власти Индии намерены вернуть стране древнее название Бхарат. Об этом 5 сентября сообщила индийская газета The Economic Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

Соответствующую резолюцию могут внести в индийский парламент и рассмотреть на спецсессии с 18 по 22 сентября.

«Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств», — написал в соцсети Х (ранее Twitter) глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш.

Он указал, что официальные приглашения на ужин саммита «Большой двадцатки» (G20) отправили от имени президента Бхарата, а не президента Индии.

Рамеш напомнил, что страна была тысячи лет известна под названием Бхарат, встречающимся ещё в древних санскритских текстах, и в Индию её переименовали британцы.

«Название Индия было колониальным и, таким образом, символом рабства. Название Индия должно быть вычеркнуто из Конституции», — добавил глава национального конгресса.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня 2022 года Организация Объединённых Наций удовлетворила просьбу Турции изменить написание названия страны во всех официальных документах. Republic of Turkey (Турецкую Республику) переименовали в Republic of Türkiye. После этого короткий вариант названия страны стал Türkiye вместо Turkey. В Анкаре пояснили, что такое решение позволит повысить престиж страны на международной арене.