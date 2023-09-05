Москва, 5 сентября, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Автомобиль российского гонщика Романа Русинова попал на снимки фиксации неправильной парковки в Москве. Фото, полученные в результате рейда, 5 сентября опубликовал Дептранс.

Как стало известно ИА Регнум, на одной из фотографий в Telegram-канале запечатлён микроавтобус Mercedes, зарегистрированный на Русинова, припаркованный на велосипедной дорожке встречного направления.

Роман Русинов — российский пилот и менеджер команды G-Drive Racing в гонках на выносливость, победитель соответствующего чемпионата мира FIA WEC, европейской, азиатской и международной серий Ле-Ман в различных классах, серии Russian Endurance Challenge в классе CN Pro. Призёр гонки «24 часа Ле-Мана», многократный победитель международных гонок GT, рекордсмен по победам в гонках прототипов класса LMP2 (17 побед в FIA WEC, 7 в ELMS, 2 в AsLMS).

В ходе того же рейда на фото попал Range Rover нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы. На снимке машина наполовину заехала на пешеходную зону возле одного из ресторанов на Патриарших прудах. Был ли за рулём сам спортсмен, неизвестно. Помимо этого на футболисте числятся 17 неоплаченных штрафов на сумму 20 500 рублей.