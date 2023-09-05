Москва, 5 сентября, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на планы Запада по производству оружия для Украины. Как дипломат заявила 5 сентября, российские посольства в Германии и Швеции предприняли демарши в связи с намерениями этих стран производить оружие.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«В случае реализации вышеупомянутых планов российская сторона примет необходимые меры по купированию угроз своей безопасности. Посольствами России в Берлине и Стокгольме предприняты соответствующие демарши во внешнеполитических ведомствах ФРГ и Швеции», — сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что российская сторона исходит из того, что Германия и Швеция сделают из этого верные выводы. Вместе с тем Захарова указала, что планы западных стран по организации оружейных производств непосредственно на Украине являются очередным фактом, указывающим на их непосредственную вовлеченность в украинский конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая издание Welt со ссылкой на главу концерна Rheinmetall Армина Паппергера сообщило, что производитель планирует договориться с компаниями Украины о совместном производстве техники и вооружения. Он уточнил, что речь идёт, помимо возможного производства танка Panther, о сотрудничестве или создании совместных предприятий по производству военного транспорта, ПВО и боеприпасов.

Позднее, 9 июля, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил о намерении Киева увеличить производство бронетехники и танков. Об этом сообщило агентство Bloomberg, и, по его словам, на это уйдёт от трёх до шести месяцев.