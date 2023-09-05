Новокузнецк, Кемеровская область, 5 сентября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Пенсионерка из Новокузнецка отправится под суд за оскорбительные надписи на стене одного из домов. 75-летняя местная жительница Раиса Михалёва в декабре прошлого года оставила маркером провокационные надписи о спецоперации, сообщил источник ИА Регнум. При этом в отношении пенсионерки возбудили дело не о дескредитации, а о «вандализме».

Иван Шилов ИА REGNUM

В настоящее время обвинение переквалифицировали на более тяжкое деяние.

«31 августа заместителем прокурора Центрального района Новокузнецка был утвержден обвинительный акт и материалы уголовного дела с переквалификацией деяния 75-летней гражданки на «Вандализм» по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы», — рассказал собеседник агентства.

Женщина находится под подпиской о невыезде. По этой статье ей грозит до трёх лет лишения свободы. В ближайшее время Раису Федоровну вызовут в суд. Сама она рассказала, что пока не знает, когда состоятся слушания.

Ранее ИА Регнум писал, что пенсионеры и подростки являются самой уязвимой частью населения для воздействия на них извне. В беседе с журналистами психологи и эксперты объяснили, почему украинский ЦИПСО из всего населения России выбирает именно эти категории людей для осуществления диверсий, провокаций и терактов на территории РФ. Так, ранее по стране прокатилась волна попыток поджогов военкоматов пенсионерами. Выяснилось, что многие из них стали жертвами мошенников, которые угрожали или представлялись правоохранителями.