Берлин, 5 сентября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Немецкий канцлер Олаф Шольц будет присутствовать на мероприятиях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индии с повязкой на глазу. Об этом 5 сентября сообщила германская газета Bild.

Annette Riedl/globallookpress.com Канцлер Германии Олаф Шольц с травмой

По информации издания, глава правительства ФРГ будет в повязке на глазу во время встречи с президентом США Джо Байденом и главами других стран на саммите G20 в Нью-Дели, который пройдёт в ближайшие выходные.

Отмечается, что Шольц не снимет повязку, так как за этот период кожа вокруг его глаза «сменит несколько оттенков — от красного, синего и зелёного до жёлтого и коричневого».

Идея ехать на саммит G20 в повязке исходила от самого канцлера ФРГ, отказавшегося от использования маскирующих косметических средств, чтобы рана «спокойно зажила».

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября Шольц получил травму во время занятий спортом. Как рассказал представитель правительства Германии, канцлер получил травмы во время пробежки.

Глава немецкого правительства 4 сентября опубликовал первую фотографию после травмы. На ней Шольц запечатлён с «пиратской» повязкой на правом глазу, в комментарии под снимком политик написал, что ждёт мемов со своим изображением.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фотографию канцлера ФРГ с повязкой. Она призналась, что сначала решила, что снимок сам является мемом. По ей мнению, пример с Шольцем хорошо показывает потерю либеральными европейскими элитами связи с реальностью.