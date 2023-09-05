Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 5 сентября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Мужчина, устроивший стрельбу в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ), умер в больнице, Об этом сообщил депздрав региона.

Mos.ru

«Скончался. Врачи сделали всё возможное», — приводит сообщение ТАСС.

Сам инцидент произошёл 28 августа. Судебные приставы приехали к частному дому в Ноябрьске, чтобы выселить мужчину из аварийного жилья. 61-летний хозяин дома категорически отказался общаться с приставами и открыл стрельбу из ружья в воздух.

После этого он поджёг свой автомобиль и закрылся в доме. С мужчиной инициировали переговоры, которые длились несколько часов. Однако мужчина в итоге поджёг собственный дом. Площадь пожара составила 40 кв. метров, а сам хозяин получил сильные ожоги тела. Мужчину задержали и доставили в больницу.

Следователи возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).