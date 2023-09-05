Москва, 5 сентября, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Аirbus A320 экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево после сбоя в работе двигателя. Посадка прошла успешно. Об этом 5 сентября сообщили в авиационных службах.

(сс) Bernal Saborio Airbus A320

«Пассажирский Airbus A320, выполнявший рейс Пенза — Москва, доложил о проблеме в работе двигателя. Он благополучно сел в Шереметьево», — привёл слова собеседника ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа в Ташкенте экстренно сел выполнявший рейс с Пхукета в Москву самолёт авиакомпании Azur Air. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

Двумя неделями ранее, 13 августа, самолёт, следовавший из Москвы в Южно-Сахалинск, экстренно сел в Хабаровске из-за критического ухудшения состояния здоровья ребёнка, находящегося на борту.

Ребёнка передали врачам, родители остались вместе с ним. Экипаж «Аэрофлота» продолжил рейс.

А 25 июля следовавший рейсом Сочи — Москва пассажирский самолёт, у которого во время полёта произошло отключение двигателя, благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево.