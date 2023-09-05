Оренбург, 5 сентября, 2023, 13:48 — ИА Регнум. В Оренбурге жених избил невесту в первую брачную ночь. Об этом 4 сентября сообщил Telegram-канал «112».

Телеграм — канал 112 Пострадавшая девушка

По информации источника, мечтавшая о счастливом замужестве 19-летняя девушка сделала своим избранником государственного служащего, однако вместо счастливой семейной жизни уже в первую брачную ночь получила телесные повреждения.

«Жених кричал, что «она его вещь», «теперь он может делать с ней всё, что захочет», что он даже может её убить и ему за это ничего не будет, ведь она из простой семьи», — говорится в сообщении.

Правоохранители начали проверку. Девушку отправили в медучреждение, с ней работают психологи.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа стало известно, что бывший муж-абьюзер нашёл жену после развода в Москве и продолжил издевательства над ней. Женщина в итоге решилась поговорить с мужчиной о детях, после чего он едва её не задушил.

В феврале экс-супруга бывшего бразильского нападающего московского «Спартака» Веллитона Рафаэла Карвалью заявила, что долгое время страдала от домашнего насилия. По её словам, спортсмен периодически поднимал на неё руку.