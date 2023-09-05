Москва, 5 сентября, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать комментарии на тему генерала армии Сергея Суровикина. Соответствующий вопрос представителю Кремля 5 сентября хотел задать журналист на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Суровикин

«Нет, нельзя», ― сказал пресс-секретарь главы государства представителю СМИ, спросившего разрешения задать вопрос о возможном расследовании в отношении Суровикина.