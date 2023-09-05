Москва, 5 сентября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. 85-летнюю Азу Лихитченко госпитализировали в одну из московских больниц. У народной артистки РСФСР диагностировали инфаркт миокарда. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние стабильное. Сообщил ИА Регнум источник.

Кадр из видео Аза Лихитченко

По информации источника, за последние дни знаменитости несколько раз вызывали медиков на дом. 3 сентября Аза Владимировна вызвала скорую помощь к себе домой, ей стало плохо. Врачи уговаривали женщину на госпитализацию, но она отказалась, мотивировав это тем, что хочет просто остаться дома.

«4 сентября 85-летнюю народную артистку все-таки госпитализировали в больницу с инфарктом. На данный момент состояние Азы Владимировны стабильное. Ее родственникам уже сообщили, что если состояние продолжит улучшаться, то её переведут из реанимации в обычную палату, где они смогут ее навещать», — рассказала собеседник.

Аза Владимировна Лихитченко родилась 20 ноября 1937 года в Москве. В 1968 году на советском телевидении появилась программа «Время», в которой Аза Лихитченко стала одним из основных дикторов. Долгое время она являлась наставницей для начинающих карьеру телевизионщиков, которые впоследствии стали известными на всю Россию. Одной из воспитанниц Азы Владимировны является Екатерина Андреева.